شؤون الأسرى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية لـ9610

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 12:43 مساءً - أعلنت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية، بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 9610 معتقلين.

وأضافت شؤون الأسرى في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

يذكر أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، قلقيلية، الخليل، نابلس، وبيت لحم، وأريحا، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.