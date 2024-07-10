للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. انتظام الرحلات الجوية التجارية بين سوريا والسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 01:40 مساءً - استؤنفت اليوم الأربعاء الرحلات الجوية التجارية المنتظمة بين سوريا والسعودية لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات في إطار تحسن العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية.

وأكدت وزارة النقل السورية في بيان وصول أول طائرة إلى مطار الملك خالد في الرياض، صباح اليوم الأربعاء، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إيذانًا بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية.

وأقامت شركة مطارات الرياض احتفالًا في مطار الملك خالد بهذه المناسبة.

وقال سفير سوريا لدى السعودية أيمن سوسان إن استئناف الرحلات الجوية خطوة إضافية في عملية تنمية العلاقات بين البلدين، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وانقطعت العلاقات بين سوريا والسعودية عام 2012.

وأعادت معظم الدول العربية العلاقات مع دمشق التي أعيد قبولها في جامعة الدول العربية – التي تضم 22 عضوا- العام الماضي.