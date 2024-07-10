التعليم الفلسطينية: العدوان قتل 9 آلاف طالب.. ودمر 80% من الجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 06:35 مساءً - أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، أن العدوان الإسرائيلي دمر أكثر من 80% من مباني الجامعات في قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد نحو 9 آلاف طالب وإصابة 14 ألفا آخرين منذ 7 أكتوبر، وفقاً لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

قالت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون، جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الأخبارية.

كشفت هيئة شؤون الأسرى، إرتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية، إلى نحو 9610 معتقلين ،بعد أحداث السابع من أكتوبر، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.