دوت الخليج -

الذهب يواصل الارتفاع بثبات

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. الذهب يواصل الارتفاع بثباتارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2375.70 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2381.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 991.80 دولار، وربح البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 992.30 دولار.

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