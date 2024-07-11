100 مليون دولار مساعدات أمريكية إضافية للفلسطينيين فى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 05:29 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان لها اليوم الخميس: أن التمويل سيساعد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأضافت أن التمويل سيوفر الدعم اللوجستي للتوصيل الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع أنحاء غزة، دون الخوض في التفاصيل.

وأكدت وكالة المعونة الأمريكية، أن التمويل الإضافي يرفع المساهمات الأمريكية للفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى أكثر من 774 مليون دولار.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الخميس، أن الغارات الجوية الإسرائيلية قصفت أجزاء من مدينة غزة، اليوم الخميس، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاء عمليته في المنطقة الشرقية التي شهدت أعنف قتال في مدينة غزة منذ أشهر.

وجاء تصاعد القتال والقصف والتهجير في أعقاب تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أواخر يونيو بأن "الحرب في مرحلتها المكثفة على وشك الانتهاء".

جاء ذلك في الوقت الذي جرت فيه محادثات في قطر؛ للتوصل إلى هدنة واتفاق إطلاق سراح الأسرى بعد أكثر من 9 أشهر من الحرب.

وقالت حركة حماس التي تحكم غزة إن القوات انسحبت من حي الشجاعية بشرق مدينة غزة تاركة وراءها "أكثر من 300 وحدة سكنية وأكثر من 100 شركة مدمرة".

وقال شهود عيان، يوم الخميس، إن الدبابات والقوات توغلت في مناطق أخرى بمدينة غزة، ووقعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والنشطين، وأضافوا أنه أمكن سماع أصوات انفجارات وقصف مدفعي وإطلاق نار.

وتصاعد الدخان في أجزاء من المدينة، حسب فرانس برس.