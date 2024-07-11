أونروا : دور الوكالة الآن أهم بكثير من أى وقت مضى.. ومستمرون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 05:29 مساءً - علّقت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، إيناس حمدان، على عمليات الاستهداف المستمر للمدارس والمخيمات التابعة للوكالة، قائلة: "لم تكن الأولى".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت أكثر من 190 منشأة بشكل كلي أو جزئي، وكان آخرها قصف المدارس الأربع خلال الأيام الماضية، موضحة أن سكان القطاع يحتمون داخل تلك المنشآت، خاصة المدارس، منذ اليوم الأول للحرب، والتي بلغ عددها 188 مبنى مدرسيا في قطاع غزة.

وتابعت: تم تسجيل جميع الانتهاكات، ولدينا أرقام تشير إلى أن هناك 500 شخص قتلوا أثناء احتمائهم داخل المنشآت، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية، لافتة إلى أن المنشآت التابعة للوكالة ترفع الأعلام الزرقاء الخاصة بها على مقراتها، بالإضافة إلى إرسالها الإحداثيات الخاصة بها بشكل يومي مع أطراف الصراع.

واستكملت أنها لا يجب أن تكون هدفا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لأنها تقدم خدمات إغاثية للمدنيين ويحتمون بها في هذه الحرب الطاحنة، مضيفة: إن منشآت الوكالة تستخدم لتقديم خدماتها بالدرجة الأولى، فهي ما زالت ملتزمة بدورها الإنساني والإغاثي في القطاع رغم التحديات التي تواجهها، مؤكدة: إن دور الوكالة الآن أهم بكثير من أي وقت مضى، ومستمرون في تقديم خدماتنا بغزة.