أبو الغيط يهنئ السفيرة هيفاء أبو غزالة بمناسبة الحصول على جائزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 12:31 مساءً - ​هنأ معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة حصولها على جائزة الأمم المتحدة للسكان لهذا العام تقديراً لإسهاماتها المتميزة في تعزيز التعامل مع قضايا السكان والمرأة والتنمية الاجتماعية في الأردن موطنها الأصلي، وفي جامعة الدول العربية، وكذلك إسهاماتها في تعزيز التعاون بينهما والأمم المتحدة في هذه المجالات.

كما أعرب السيد الأمين العام عن خالص تقديره لكل ما تبذله السفيرة هيفاء أبو غزالة من جهود مقدرة منذ توليها مهام منصبها كأمين عام مساعد بالجامعة العربية، متمنياً لها دوام التوفيق على الصعيدين المهني والشخصي.