نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تُطلق أول برنامج تكنولوجي للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقع الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء والدكتور أحمد الحيوي المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية، خطاب نوايا للتعاون في تقديم برنامج جديد للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بالجامعات التكنولوجية لأول مرة في مصر، بحضور الدكتورة عزة شكري عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة جامعة بني سويف.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن البرنامج الجديد المُزمع إنشاءه يعُد هو الأول من نوعه بجميع الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهيئة في حاجة إلى الفنيين من خريجي هذا البرنامج، حيث أن العديد من مُنتسبي الهيئة لهم أفكار ومشاريع تحتاج إلى خريجي هذا البرنامج المُتخصص؛ للوصول بهذه التكنولوجيات إلى أعلى دقة وأعلى مستوى.

أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.

واستعرض رئيس الهيئة أهمية إستراتيجية TVET إفريقيا التي شارك في إعدادها، حيث تم وضع التعليم الفني والجامعات التكنولوجية في مصر كنموذج يُحتذى به ويمكن أن يتم تطبيقه في مختلف دول قارة إفريقيا، حيث تم إقرار الاستعانة بالتجربة المصرية في إنشاء الجامعات التكنولوجية لدعم إفريقيا؛ بهدف دمج وتحسين نظام التعليم والتدريب المهني والتقني كعامل أساسي لرفع كفاءة العناصر البشرية المؤهلة والمُدربة.

ومن جانبه، أوضح د. أحمد الحيوي أن خريج برنامج الفضاء والاستشعار من البُعد من الجامعات التكنولوجية سيوفر للمجتمع المصري العديد من الفنيين المُتخصصين في مجال الفضاء والاستشعار من البُعد، وهو يعتبر برنامج متكامل حيث تتعاون فيه جامعة تكنولوجية مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وجامعة بني سويف، لافتًا إلى أن خريجي الجامعات التكنولوجية يتم التحاقهم بنقابة التكنولوجيين الخاصة بهم، مؤكدًا أهمية ربط التعليم الفني بالتعليم التكنولوجي.

واضاف د. أحمد الحيوي أنهم بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الاستشعار من البُعد؛ لإنشاء برنامج جديد للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالجامعات التكنولوجية، لافتًا إلى أن هذا البرنامج من الممكن أن يمتد للجامعات الأخرى.

وأوضح د. أسامة شلبية أن هذا البرنامج سيكون مميزًا ومن المُتوقع أن يلتحق به العديد من الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتقدم تدريبات عملية لتأهيل مهارات الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.