نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيزامل ديانج".. قائد منتخب مصر يقترب من الخلود السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعمل نادي الخلود السعودي في الفترة الحالية، على إنهاء بعض الصفقات الجديدة والهامة، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم القادم، في مشاركته الأولى بدوري روشن للمحترفين.

ودخل مسؤولي الخلود في مفاوضات جادة خلال الساعات الماضية مع أحد قادة منتخب مصر الأول لكرة القدم، لضمه هذا الصيف.

- حجازي على رادار الخلود

وأكدت صحيفة صحيفة "اليوم" السعودية أن توجد مفاوضات جارية بين حجازي والخلود للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل بعد فشل اللاعب في الانتقال إلى نادي نيوم.

ونفت الصحيفة كل ما تردد مؤخرا عن فشل حجازي في تخطي الكشف الطبي لنادي يوم، مؤكدا أن اللاعب لم يخضع لأي فحص طبي من الأساس.

على جانب آخر، أنهت إدارة الفريق السعودي اتفاقها مع النادي الأهلي، للحصول على خدمات لاعب خط الوسط المالي، أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.