مال وأعمال

تقديرات متباينة لحجم الطلب على الطاقة الشمسية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تقديرات متباينة لحجم الطلب على الطاقة الشمسية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يوليو 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ تباينت تقديرات رؤساء شركات عاملة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن تأثير أزمة نقص إمدادات الغاز وانقطاع الكهرباء على معدلات الطلب على الطاقة الشمسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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