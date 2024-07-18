نعرض لكم الان تفاصيل خبر تقديرات متباينة لحجم الطلب على الطاقة الشمسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يوليو 2024 06:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ تباينت تقديرات رؤساء شركات عاملة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن تأثير أزمة نقص إمدادات الغاز وانقطاع الكهرباء على معدلات الطلب على الطاقة الشمسية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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