ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والادعاء بقدرتهم على تعيين السائقين في شركات النقل الذكي بموجب أوراق مزورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 08:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتعليق تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لقدرته على إستخراج أوراق مزورة لقائدى السيارات الراغبين فى العمل عبر شركات النقل الذكى بمقابل مادى وإتخاذه من أحد المقاهى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطه.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (10 أشخاص - مقيمون بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية") تخصصوا فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والإدعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكى "على خلاف الحقيقة" وقدرتهم على تعيين السائقين بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونياً على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولى تلك الشركات.. والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق الإستفادة المادية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من نماذج فحص السيارات "خالية البيانات" وأكلاشيه منسوبين لإحدى الشركات المختصة بالفحص الفنى للسيارات- جهازى "لاب توب"- 2 طابعة "كمبيوتر"- 12 هاتف محمول- 45 شريحة هاتف محمول) وبفحص المضبوطات فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.