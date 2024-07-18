نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانسحاب في مصلحة أمريكا.. بايدن يفكر في الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بايدن يفكر في الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

بايدن يفكر في الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. في خبر عاجل أثار موجة من التكهنات والتعليقات السياسية، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر جديًا في إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن هذا القرار قد يأتي نتيجة للتقييمات الداخلية التي تظهر صعوبة فوزه بالانتخابات وتأثير ذلك على حظوظ الديمقراطيين في الحفاظ على أغلبية مجلس النواب.

الدعم من داخل الحزب الديمقراطي

وأكد السيناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر أن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي سيكون في مصلحة أمريكا، مشيرًا إلى أن الرئيس يضع مصلحة البلاد أولًا ويعمل نحو تحقيق الاستقرار والتقدم. هذا التأكيد يعكس تحولًا في الدعم داخل الحزب لفكرة الانسحاب، خاصة بعد تحذيرات من قبل نانسي بيلوسي بأن بايدن قد يعرض فرص الديمقراطيين للخطر إذا استمر في مسعاه للحصول على فترة رئاسية ثانية.

التقييمات الانتخابية والتحديات السياسية

وتظهر الاستطلاعات الأخيرة أن بايدن يواجه صعوبة كبيرة في هزيمة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق النجاح الانتخابي في ظل التحديات الحالية. هذا السيناريو قد يدفع بايدن للاستماع بجدية للمطالب بالانسحاب والسماح لشخص آخر بتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات.

الآثار المحتملة للانسحاب المحتمل

إذا تم الإعلان عن انسحاب جو بايدن، فسيكون لذلك تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي الأمريكي. قد يؤدي ذلك إلى تحولات في استراتيجيات الحملة الانتخابية وترشيح شخص جديد لتمثيل الحزب الديمقراطي، مما يشكل تحدًا جديًا للجمهوريين ويعزز من حظوظهم في الفوز بالانتخابات.

هل كامالا هاريس قادرة على خوض الانتخابات الرئاسية ؟

ونقلت CNN عن مستشار ديمقراطي كبير أن جو بايدن أصبح الآن أكثر استعدادًا للاستجابة لدعوات الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

و أشار المستشار الديمقراطي إلى أن بايدن لم يعد يتحدى الدعوات التي تحثه على الانسحاب من السباق الرئاسي المقبل في الولايات المتحدة.

و أوضح المستشار الديمقراطي أن جو بايدن استفسر من مستشاريه إذا كانت كامالا هاريس، نائبته الحالية، قادرة على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.