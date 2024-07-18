طبيب بايدن: العلامات الحيوية للرئيس الأمريكى لا تزال طبيعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 10:28 مساءً - أكد طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العلامات الحيوية لبايدن لا تزال طبيعية وسيواصل أداء عمله كالمعتاد، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

تطعيم بايدن بعد إصابته بكورونا

وفي إطار آخر، أعلن البيت الأبيض، أنه تم تطعيم الرئيس جو بايدن وتعزيزه، وهو يعاني من أعراض خفيفة بعد نتيجة اختبار كوفيد-19 الإيجابية.

وأضاف البيت الأبيض في بيانه: سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيستمر في أداء جميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيعيد تقييم ما إذا كان سيبقى في السباق الرئاسي ويفكر في الانسحاب "إذا أخبره الطبيب بشكل مباشر أنه يعاني حالة طبية تجعل ذلك ضروريا".

وفي مقابلة مع قناة "بي إي تي" نشرت الأربعاء، قال بايدن عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقييم موقفه: "إذا ظهرت لي حالة طبية ما، أو جاء لي الأطباء وقالوا إنك تعاني هذه أو تلك المشكلة".



وقال بايدن (81 عاما) مرارا وتكرارا إن أحدا من أطبائه لم يخبره أنه يعاني حالة طبية خطيرة.



وكتب طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور بعد الفحص الطبي للرئيس في فبراير، أن بايدن "رجل يتمتع بصحة جيدة ونشط وقوي، ويظل لائقا لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".



وفي المقابلة، اعترف الرئيس الأميركي أنه "ارتكب خطأ فادحا في المناظرة برمتها"، في إشارة إلى مناظرته أمام منافسه بانتخابات الرئاسة دونالد ترامب قبل نحو أسبوعين، التي وصف أداؤها خلالها بالكارثي.



وأكد بايدن للمرة الأولى أنه كان يتوقع نقل الرئاسة إلى شخص آخر، لكنه قرر الترشح لأنه يعتقد أن "حكمته وخبرته ستساعد في معالجة الانقسامات في البلاد".



وقال: "ربما تتذكرون، قلت إنني سأكون مرشحا انتقاليا، واعتقدت أنني سأتمكن من المضي قدما في هذا ونقله إلى شخص آخر. لكنني لم أتوقع أن تصبح الأمور بهذا القدر من الانقسام".



وتابع: "بصراحة تامة، أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجلبه العمر هو القليل من الحكمة".



وارتفعت الأصوات المطالبة بانسحاب بايدن من سباق الرئاسة، بعد أدائه السيئ في مناظرة أمام ترامب، وبسبب مشاكل في الذاكرة والتركيز ظهرت علنا خلال الأشهر الأخيرة.