وزير الثقافة : تأثيرنا على الرأي العام إيجابي ومباشر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 08:29 مساءً - قال الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، إنّ الوزارة لديها مسؤولية كبيرة لدفع الحالة الفنية والثقافية، مشيرًا إلى أن تأثيرها على الشارع والرأي العام "مباشر" عبر قطاعاتها وهيئاتها وأجهزتها المعنية.

وأضاف "هنو"، في لقاء مع الإعلامي محمود السعيد، على قناة "إكسترا نيوز": "تأثير الوزارة إيجابي جدا على الشارع المصري والرأي المصري والدفعة الثقافية عبر تنظيم العمل الوزاري، وهناك قطاعات كثيرة في حاجة إلى إعادة تنسيق جهازها الإداري وتحديد أهداف جديدة ومخرجات جديدة للعمل الثقافي والرافد الفني الذي تقدمه للمتلقي".

وتابع وزير الثقافة: "بالنسبة إلى الهوية الوطنية المصرية، فإنها مسؤولية مجتمعية بالكامل، والمصري لديه عقل جمعي في شكل هوية واحدة، وهذا الأمر مسؤولية الجميع، وزارة الثقافة في الأساس، ومعها وزارات أخرى معنية مثل التعليم والتعليم العالي والرياضة، وأؤكد أنها مسؤولية مجتمعية بكل وزارات مصر، بحيث تشترك في نفس النقطة".