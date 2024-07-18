نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. حفل خطوبة نجل بيومي فؤاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان بيومي فؤاد بخطوبة نجلة «محمد»، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأقارب، وشارك بيومي صورًا من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

إطلالة نجل بيومي فؤاد

وظهر محمد نجل بيومي فؤاد وهو يرتدي بدلة زرقاء اللون، مكونة من بليزر، وقميص أبيض، وبنطلون أزرق، وجرافت بنفس درجة البنطلون

إطلالة عروسة نجل بيومي فؤاد

ارتدت العروسة، فستانا باللون الأبيض، بصيحة الأوف شولدر، وعلى أحد جانب أحد الكتاف رباط على شكل "فيونكة"، واختارت أن تترك شعرها مربوط للخلف، ونسقت مع الإطلالة مكياج هاديء.

أحدث أعمال بيومي فؤاد

ومن ناحية اخري، يواصل الفنان بيومى فؤاد التحضيرات لفيلمه الجديد بنسيون دلال، من إخراج شادى الرملى، حيث من المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة بعد اكتمال تفاصيل الفيلم، والتعاقد مع الفنانين حيث انضم للفيلم كل من عمر متولى وكريم عفيفى، ومحمود حافظ وعدد كبير من الفنانين.

أعمال بيومي فؤاد الحالية

يعرض حاليا لـ بيومي فؤاد فيلم التجربة المكسيكية، من بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وندى موسى، وليلى عز العرب، تأليف محمود حمدان ومحمد محرز، وإخراج شادي علي، تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة إلى أوروبا، حيث يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات.

وايضا عرض فيلم جوازة توكسيك ويجمع فيلم جوازة توكسيك النجمين ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما، بعدما قدما سويًا أفلام "ماما حامل" عام 2021 بمشاركة حمدى الميرغنى، محمد سلام، و"شوجر دادى" عام 2023 بمشاركة حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، مصطفى غريب والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وفيلم "المستريحة".

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكان آخر أعمال بيومي فؤاد، هو فيلم «أسود ملون» من بطولة رنا رئيس، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير، فيلم "أنا وابن خالتى" وشارك فى بطولته سيد رجب وهنادى مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد.