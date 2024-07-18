مشرف النقل التليفزيونى لحفلات العلمين: المدينة بها إمكانيات للمعيشة المستدامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 08:30 مساءً - قال أحمد عبد العظيم، المشرف على النقل التليفزيونى للحفلات والبرامج بمهرجان العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، مردفا: "المدينة على المستوى الشخصى من أحب المدن على قلبى فى مصر، لأنها مدينة ليست للجذب السياحى ولكن للمعيشة المستدامة".

أضاف عبد العظيم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc: "مدينة العلمين الجديدة بها كل الاحتياجات التى يحتاجها كل مواطن ليعيش بها، وأنا اعتبر مدينة العلمين الإسكندرية الجديدة وبها إمكانيات مستدامة".

وتابع عبد العظيم: "بحكم تواجدى فى العلمين فترات طويلة، أرى نماذج للإسكان فى العلمين يخدم كل الفئات، من الاجتماعى والمتوسط إلى فئات أعلى، وكل المواطنين يمكنهم العيش فى المدينة حاليا".