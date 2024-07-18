حزب الله: قصفنا رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله، اليوم الخميس، قصف موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، وتحقيق إصابة مباشرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت في وقت سابق، إن حزب الله اللبناني أطلق 80 صاروخا باتجاه مناطق مأهولة في الشمال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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