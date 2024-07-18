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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: حل أزمة نقص الدواء تدريجيا خلال 3 شهور من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 يوليو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التوافق على عودة عجلة الإنتاج في قطاع الدواء لإنهاء أزمة النواقص تدريجيا، وبحد أقصى 3 شهور.
وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة في الشهر الأول، ثم باقي الأدوية تباعًا على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.
وقال رئيس الوزراء إن القطاع الخاص مسؤول عن قطاع الدواء بصورة كبيرة، وفي الوقت ذاته لا يمكن أن نسمح بحدوث خسائر للشركات العاملة في هذا القطاع، وأنه نظرًا للظروف الاقتصادية السابقة حدث تضرر في هذا القطاع.
وأضاف: أود التأكيد أن هذا الموضوع يأتي كجزء من خطوات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي مررنا بها وأثرت على مختلف القطاعات، ومن المقرر أن نشهد اكتمال التعافي للدولة المصرية بإذن الله خلال العام المالي الحالي.
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