نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر في المركز 36 عالميا والثالث إفريقيا بتصنيف يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تصنيف المنتخبات الشهري عن شهر يوليو الجاري، والذي شهد مفاجآت عديدة بعد انتهاء نسخة يورو 2024 الأخيرة بألمانيا.

ونجح المنتخب الإسباني في التتويج بلقب اليورو هذا العام، عقب فوزه أمام نظيره المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية، بهدفين مقابل هدف.

- تصنيف الفيفا للمنتخبات

واحتفظ المنتخب المصري لكرة القدم، بتصنيفه الأخير في المرتبة رقم 36.

بيننا قفز الماتادور الإسباني، خمس مراتب في تصنيف يوليو الجاري.

1- الأرجنتين.

2- فرنسا.

3- إسبانيا.

4- إنجلترا.

5- البرازيل.

6- بلجيكا.

7- هولندا.

8- البرتغال.

9- كولومبيا.

10- إيطاليا.