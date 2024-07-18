عاجل.. كولر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترحيب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برحيل نجم الفريق محمد مجدي أفشة في حال وصول عرض مادي مرضي للنادي.

كولر يعطي الضوء الأخضر لرحيل أفشة

وقال شبانة خلال تصريحات إذاعية برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إستطلعت رأي كولر حول موقفه من التمسك بأفشة أو الموافقة على رحيله للاحتراف في ظل العروض العربية المقدمة له.

وأكمل شبانة، بأن كولر فسر موافقته على رحيل اللاعب بالرغم من تألقه بسبب كثرة إعتراضاته على قلة مشاركاته ومطالبته دائما بالمشاركه أساسيا.

واختتم شبانة، حديثه قائلًا، هذا الأمر مايصعب تنفيذه في ظل وجود لاعبين آخرين متألقين أيضا بالنادي الأهلي.