نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام لإدارة بيراميدز: بتحاولوا تصعبوها على مين ده جمهور الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أمير هشام على ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الأهلي ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي تقام يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

أمير هشام يوجه رسالة خاصة لـ بيراميدز

وكتب أمير هشام عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس":" تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير الأهلي أمام بيراميدز خلصت، غريبة ادارة بيراميدز بتحاولوا تصعبوها على مين ده جمهور الاهلي معرف عنه إنه عاشق للتحديات".

وواصل:" انت اللي صعبتها على نفسك لان اللي حصل في موضوع التذاكر ده خلق دافع اضافي عند الاهلي وجماهيره لحسم الدوري يوم الاثنين يعني بيراميدز كدة كدة خسران برة الملعب وبكل الدوافع دي اكيد هيخسر جوه الملعب".

وأعلن موقع تذكرتي عن نفاذ تذاكر الدرجة الثالثة لجماهير الأهلي أمام بيراميدز، في المباراة التي تقام بينهما يوم الأثنين القادم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبرغم أن جماهير النادي الأهلي اشتكت من ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الأحمر وبيراميدز ألا أنهم سعوا للحصول على جميع تذاكر الدرجه الثالثة ليصل الرد المباشر لمن حاول أن يقلل عدد الحضور الجماهيري.

وبعدما أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري، خاصة مباراة الأهلي وبيراميدز، اشعلت الجماهيري غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة سعر التذاكر.

وقد كشفت شركة تذكرتي عن سعر مباراة الأهلي ضد بيراميدز والتي تقام يوم الاثنين القادم الموافق 22 يوليو، على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة التاسعة مساء.

وغضب جماهير النادي الأهلي من ارتفاع أسعار التذاكر، موضحون أنها مبالغ فيها، وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي

درجة ثالثة يمين – 200 جنيه

درجة أولى يمين – 2000 جنيه

كبار الزوار – 5000 جنيه

وتنطلق مباريات الجولة ال31 يوم السبت المقبل وتستمر حتي يوم الإثنين.

السبت 20 يوليو

طلائع الجيش ضد فاركو – 5:30 مساء – استاد جهاز الرياضة

البنك الأهلي ضد الاتحاد – 9:00 مساء – استاد القاهرة

سيراميكا كليوباترا ضد بلدية المحلة – 9:00 مساء – استاد المقاولون العرب

الأحد 21 يوليو

المصري ضد المقاولون العرب – 5:30 مساء – استاد برج العرب

الداخلية ضد الزمالك – 9:00 مساء – استاد السلام

الإثنين 22 يوليو

الإسماعيلي ضد الجونة – 5:30 مساء – استاد الإسماعيلية

بيراميدز ضد الأهلي – 9:00 - استاد الدفاع الجوي

مودرن سبورت ضد سموحة – 9:00 – استاد القاهرة