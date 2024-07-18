محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية للكشف على ذوي الهمم في حلوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جولة محافظ القاهرة

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة القافلة الطبية الشاملة للكشف على ذوي الهمم التي تنظمها مؤسسة مصر الخير، وإحدى الشركات الخاصة العاملة في مجال صناعة الأسمنت بحلوان، بالتعاون مع محافظة القاهرة على مدار يومي الخميس والجمعة بمركز صحة الأسرة بكفر العلو بحلوان.





من جانبه، قال الدكتور عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنَّ المؤسسة تقدم الخدمات 120 مليون خدمة للمواطنين نصيب قطاع الصحة يصل 13 مليون خدمة للمواطنين، وفي حديثها لـ "دوت الخليج"، أضافت أنَّ القافلة مستمرة حتى غد الجمعة وتقدم جميع الكشوفات للتخصصات كافة. وتضم القافلة التي تستهدف الوصول لأكثر من 500 مستفيد تخصصات (الباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والمسالك، والجلدية والجراحة، والقلب، والمخ والأعصاب، والنفسية والعصبية، والسمعيات، ومعمل، وصيدلية)، وتقدم الخدمة الطبية اليوم وغدًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

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