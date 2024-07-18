مدبولي لـ النواب: نعمل جميعا من أجل حياة أفضل للمواطنين

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحية تقدير لرئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة والرشيدة لكل أعمال المجلس.





وأضاف "مدبولي" خلال كلمته أمام مجلس النواب خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، اليوم الخميس، أنه تابع المناقشات خلال الجلسة حول برنامج الحكومة وكانت تستهدف الصالح العام وهذا يعطينا الثقة أننا سنجتاز كل الأزمات بما يلبى صالح الوطن.

كما توجه مدبولى بالشكر للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين التى قامت على مدار أيام بمناقشة تفصيلية لكافة جوانب برنامج الحكومة، وتابع قائلا: "أقدم الشكر لكل من أعطى الثقة وكل من رفض لأن الممارسة ديمقراطية تعنى من وافق ومن رفض وهذا هو المناخ الديمقراطى الذى نبتغيه لوطننا".

جاء ذلك خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى شهدت مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة خلال الثلاث سنوات القادمة والتى ستشهد بعد حديث رئيس الوزراء تصويت مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة مدبولى

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.