الطقس غدًا .. شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والعظمى 38°

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 08:29 مساءً - الهيئة العامة الجوية، عن تطورات حالة الطقس غدًا مُعلنة تعرض البلاد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن القاهرة العظمى تسجيل في الظل 38 درجة مئوية على القاهرة، والمحسوسة 39 درجة، كاشفة تراجع حدة الموجة الحارة طفيفا على كافة المناطق الشمالية.

وفي التقرير التالي نرصد تطورات حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 19 يوليو 2024 والظواهر الجوية المتوقعة على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية، وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الطقس غدًا

كشف خبراء الأرصاد الجوية، حدوث طقس شديد الحرارة تأثرًا بالموجة الحارة، رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة والتي تعطي مزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

أما الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى 38 درجة في الظل، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس غدًا .. الظواهر الجوية

ذكرت هيئة الأرصاد، في بيان لها اليوم، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا ارتفاع في الحرارة وزيادة نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بالحر.

وتتأثر البلاد من يوم الجمعة بكتل هوائية شديدة الحرارة مع منخفض الهند الموسمي، مما يعمل على ارتفاع نسبة الرطوبة، وزيادة احساسنا بالحر، وأجواء شديدة الحرارة خاصة على مناطق الجنوب التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 41 درجة.

درجات الحرارة غدًا

نرصد في القائمة التالية درجات الحرارة غدًا الجمعة الموافق 19 يوليو (العظمى والمحسوسة) على القاهرة الكبرى والوجه البحري وباقي أنحاء الجمهورية على النحو التالي :

القاهرة الكبرى :

العظمى والصغرى 38 : 25

المحسوسة 40

الوجه البحري :

العظمى والصغرى 38 : 26

المحسوسة 40

مناطق السواحل الشمالية:

العظمى والصغرى 32 : 25

المحسوسة 35

مناطق جنوب سيناء:

العظمى والصغرى 42 : 31

المحسوسة 44

مناطق شمال الصعيد :

العظمى والصغرى 39 : 24

المحسوسة 41

مناطق جنوب الصعيد :

العظمى والصغرى 42 : 29

المحسوسة 43