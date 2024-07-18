رئيس وزراء بريطانيا: نعمل مع شركائنا بأوروبا على الحد من الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

قال كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي، إن بريطانيا تعمل مع شركائها الأوروبيين على تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والحد من الهجرة غير الشرعية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف أن تخصيص 84 مليون يورو للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية قوة المملكة المتحدة من خلال أوروبا وتكثيف التعاون الدولي. وتابع أن ننظم شراكات جديدة مع الدول الأوروبية وسنعقد قمة مشتركة في المجر وأخرى بالدنمارك خلال العام المقبل. وواصل أن بريطانيا تنظم شراكات جديدة مع الدول الأوروبية وسنعقد قمة مشتركة في المجر وأخرى بالدنمارك خلال العام المقبل.

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