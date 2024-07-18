وزير الري: لدينا 47 ألف منشأ مائي في منظومة المياه في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 08:29 مساءً - قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إنه تم استكمال ما يقرب من 8 آلاف كم، تطويرا في منظومة المياة وسنصل إلى نحو 10 آلاف كم في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إنّ هناك بعدا مهما جدا في ملف المياه وهو منظومة الجيل الثاني للمياه، موضحا أنه يشمل تطويرا مهما لمنظومة المياه، بداية من السد العالي والقناطر والمنشآت المائية، التي على طول نهر النيل.

وأضاف "سويلم"، في لقاء مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على قناة "إكسترا نيوز": لدينا 47 ألف منشأ مائي في منظومة المياه في مصر، مشيرا أن هناك تطوير في مشروع تأهيل الترع، مشيرا إلى أنه يتم مراجعة كل الترع على حدة ونرى احتياجاتها، ونعمل على صيانة البوابات وأجهزة التحكم في المياه، وتطوير للمنشآت المائية، إذ حصرناها.

وتابع: "أنه تم التصنيف بين المنشآت التي تتميز بحالة جيدة ولا تحتاج إلى شيء، والمنشآت التي تحتاج إلى تطوير وصيانة، والوزارة ستعمل على تطوير الري والتحول إلى الري الحديث فيما يقرب من مليوني أراضي صحراوية، لافتا إلى وجو 350 ألف فدان قصب السكر ستتحول إلى الري الحديث لزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه".