نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جرينوود ينتقل إلى أولمبيك مارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، عن ضم الدولي الإنجليزي ماسون جرينوود قادمًا من مانشستر يونايتد في الأنتقالات الصيفية الجارية.

وانضم الإنجليزي جرينوود إلى صفوف مارسيليا بمقابل 26 مليون يورو، بالإضافة إلي 5 مليون يورو إمتيازات، مع وجود بند في العقد يسمح لليونايتد في الحصول علي 50% من قيمة عائد بيع اللاعب في المستقبل.

ووقع اللاعب الإنجليزي مع الفريق الفرنسي على عقود انتقاله صباح اليوم حتي عام 2029، بعد مفاوضات مكثفة قادها المغربي المهدي بن عطية.

مارسيليا الفرنسي يتعاقد مع ماسون جرينوود

والجدير بالذكر أن ماسون جرينوود أنتقل الموسم الماضي إلى صفوف خيتافي الإسباني علي سبيل الإعارة قادمًا من المان يونايتد.

وشارك جناح مارسيليا الجديد البالغ من العمر 22 عام مع خيتافي الموسم الماضي في 36 مباراة، أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.