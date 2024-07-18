أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بعد قرار تبكيرها.. صرف مرتبات يوليو اليوم بالزيادة الجديدة لجميع العاملين

عاجل- بعد قرار تبكيرها.. صرف مرتبات يوليو اليوم بالزيادة الجديدة لجميع العاملين.. أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بالزيادة الجديدة، مشيرة إلى أن الرواتب متاحة للصرف حاليًا عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة وكافة فروع البريد المصري. ويمكن للعاملين في الدولة الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية عبر هذه القنوات. وفيما يلي الموعد الرسمي لصرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو سيبدأ اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، ويستمر حتى الأربعاء 24 يوليو 2024. الرواتب سيتم صرفها بكافة المستحقات المالية والزيادات التي تم تطبيقها في شهر مارس الماضي، دون الإعلان عن أي زيادات جديدة في الوقت الحالي.

جدول مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024

وزارة المالية حددت سلم مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024 على النحو التالي:

- الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

- الدرجة العالية: 10200 جنيه.

- الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- الدرجة السادسة: 6000 جنيه.