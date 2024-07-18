نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرياض: «غلفها بزيادة» مبادرة لضمان وصول الغذاء للمستهلك بأمان وعدم تعرضه للعبث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، مبادرتها لزيادة التأكيد على سلامة وصول الأغذية، للمستهلك بأمان عالٍ، بعنوان «غلفها بزيادة» بمعايير مطوّرة للتأكيد على مقدمي الأغذية والمشروبات بضرورة إحكام تغليف الطعام قبل تسليمه للمستفيدين عبر الفروع أو جهات التوصيل، وفق معايير إضافية تسهم في المحافظة على السلامة العامة، وخدمة المستفيدين من سكان وزوار المنطقة؛ لزيادة المحافظة على الطعام، وتطبيق اشتراطات السلامة، والصحة العامة.

وتأتي في مقدمة المعايير المضافة على المعايير السابقة ضمان استخدام تغليف للأطعمة والمشروبات بما يضمن عدم تعرضها للعبث، إضافة إلى أن يكون نوع التغليف يساعد على سهولة رصد أي عبث أو خلل خلال عملية التسليم للمستهلكين.

كما تأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عبر تنسيق الأدوار والتأكد من متابعة الامتثال بوضع خطط المراقبة، ووضعت مهلة تصحيحية 3 أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2024 قبل البدء بتطبيق شامل لمراقبة المعايير المطورة، ومدى التزام القطاعات بتطبيقها وبدء استقبال الملاحظات من المستهلكين بعد انتهاء المهلة.

وقال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف إن مبادرة «غلفها بزيادة» تأتي تفاعلًا مع ملاحظات السكان في الرياض واستجابة لمطالبهم، وبالتعاون مع الجهات الشريكة والمطاعم وشركات التوصيل، حيث تهدف إلى تطوير معايير تغليف الوجبات الغذائية قبل التوصيل من المنشآت إلى العميل؛ وذلك لزيادة الجودة والأمان والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وتأتي مبادرة «غلفها بزيادة» امتدادًا لمبادرة أمانة الرياض الرائدة التي أطلقت خلال جائحة كورونا عام 2020 وأثبتت فاعليتها، ونتائج متقدمة في تقديم الخدمات، والمحافظة على سلامة الغذاء وفق مؤشرات قياس رضا المستفيدين، ومؤشرات الامتثال؛ التي تحولت في ما بعد إلى سلوك وتجربة تم العمل بها على الصعيد الوطني.

وجاءت مبادرة «غلفها بزيادة» بعد ما تم رصده من بلاغات سكان الرياض وبعد دراسة عدد من التجارب الإقليمية والعالمية، والاطلاع على الدراسات العلمية في مجال السلامة العامة، التي تستهدف المحافظة على سلامة الغذاء، ورفع مستوى تقديم الخدمات، ومعرفة نقاط الضعف، وأساليب التعامل معها، وتطبيق اشتراطات الجهات ذات العلاقة في توصيل الطعام، والتأكد من سلامته منذ تجهيزه إلى أن يصل إلى المستهلك.

ودعت أمانة الرياض، العموم للاستفادة من تطبيق «مدينتي» وقنوات التواصل الأخرى لرفع البلاغات بعد انتهاء المهلة التصحيحية في 20 أكتوبر 2024، والاطلاع على الخدمات الإضافية التي تقدمها الأمانة ‏https://mobile.alriyadh.gov.sa/mycity/ لرياض عامرة مزدهرة، تحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.