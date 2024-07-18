نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جوازة توكسيك" يحقق 298 ألف في إيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم جوازة توكسيك، والذي يخوض بطولته كلًا من ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وملك قورة، نجاحًا كبيرًا فور عرضه في دور العرض السينمائية، حيث ينافس ضمن أفلام موسم الصيف.

فحصد فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات وصلت إجمالها إلى 298 ألف و292 جنيهًا خلال أسبوعين فقط من عرضه.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.