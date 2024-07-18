رئيس الوزراء لـ"النواب": سنعمل من أجل أن يشعر المواطن بحياة أفضل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 06:36 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء :"أؤمن أن نجح الحكومة لأفضل فرص ممكنة، وأن العمل العام في هذه المرحلة هو تكليف وليس تكريما".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة.

وأضاف :" نعمل لكي يشعر المواطن بأن حياته تتجه نحو الأفضل وهو ما يكلفنا به دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى في كل المناسبات".

وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.