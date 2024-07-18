نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتقدم على بروكسي بثلاثية في شوط أول مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بروكسي، تقدم الفارس الأبيض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

نتيجة وأهداف الشوط الأول بين الزمالك وبروكسي

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك، عن طريق مهاب ياسر في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

فيما جاء الهدف الثاني لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للقاء، عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، بصناعة من مصطفى شلبي.

بينما نجح ناصر ماهر من إحراز الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول للمباراة.

وتمكن حسام عادل من إحراز الهدف الأول هدف تقليص الفارق لصالح بروكسي، في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة جزاء.

ونجح أدهم أحمد في إحراز الهدف الثاني لبروكسي في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للقاء، بتسديدة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسي

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الزمالك وبروكسي، ضمن إطار منافسات بطولة كأس مصر للموسم الجاري باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة المحلية.