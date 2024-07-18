نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ودي واوعى تهدي".. تامر حسني يوجه رسالة لـ أيتن عامر بعد طرح أغنيتها "مثيرة للجدل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم تامر حسني، على تهنئة النجمة أيتن عامر على فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مثيرة للجدل، والتي طرحتها اليوم الخميس، حيث نشر تامر حسني مقطع من الأغنية على "استوري" حسابه على "انستجرام" ووجه لها رسالة قائلًا: " مليون مبروك يا تونا قمر.. ودي وإوعي تهدى"، لترد عليه أيتن عامر قائلة: "حبيبى يا تيمو مش ههدي حاضر هندوس وندوس".

وطرحت النجمة أيتن عامر، أحدث أغنياتها بعنوان "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب الذى أدت خلاله بعض الاستعراضات الخفيفة التى تتناسب مع طبيعة الأغنية.

تفاصيل الأغنية

"مثيرة للجدل" قدمتها أيتن عامر على طريقة قصف الجبهات، حيث تلقن فتاة درسًا قاسيًا فى النجومية والتريندات والحياة من خلال كلمات الأغنية التى نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعى وقاموا بتهنئة أيتن عامر على أغنيتها الجديدة ولون الموسيقى التى تقدمه.

أغنية "مثيرة للجدل" غناء النجمة أيتن عامر، كلمات أحمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره فى دبى.

وكانت أخر أغنيات النجمة أيتن عامر، طرحتها باسم "اكشف" وحققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

يذكر أن النجمة أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائي قدمته على إحدي البواخر النيلية مؤخرًا، وغنت خلال الحفل عددًا من أغنياتها التى قدمتها فى أعمالها السينمائية والكليبات، منها، "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما قدمت للجمتان الكبار فيروز ونجاة الصغيرة.

وشاركت أيتن عامر فى شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى" وشاركها فى البطولة كل من، هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري،فاطمة الصفى، عبدالله الطراروة، ليلى عبدالله، نور الغندور، وغيرهم.

كما شاركت فى مسلسل "جودر" وشارك فى البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.