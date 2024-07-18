رابطة العالم الإسلامي تُدين اقتحام مسؤولٍ في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت رابطة العالم الإسلامي بأشدِّ العبارات جريمة اقتحامِ مسؤولٍ في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وتبني الكنيست الإسرائيلي قرارًا برفض إقامة دولة فلسطينية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذه الممارسات العدائية العبَثية التي تمسُّ حرمةَ المقدّسات الإسلامية، وتُمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويضًا لكل الجهودِ المبذولة لإنهاء المآسي على الأراضي الفلسطينية، وتحقيق السلام الشامل والعادل للجميع.