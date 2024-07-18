نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الأمريكي: بايدن ليس مناسبا لدور رئيس الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، في حديث علني الخميس، إنه لا يعتبر الرئيس جو بايدن مناسبا لقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف جونسون في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: "لا أعتقد أنه مناسب لهذا الدور في الوقت الحالي".

وفي الوقت نفسه، أعرب جونسون عن ثقته في أن الاستبدال المفترض لبايدن بمرشح رئاسي آخر من الحزب الديمقراطي الأمريكي، سيكون انتهاكا للتقاليد والقوانين الراسخة في البلاد منذ فترة بعيدة.

وعلق جونسون قائلا: "لا أعرف الطريقة التي يمكن للحزب الديمقراطي من خلالها التلويح بعصا سحرية وجعل كل هذا يختفي دون انتهاك تقليد عظيم وربما قوانين بعض الولايات على الأقل".

ويرى رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن الديمقراطيين قد يواجهون صعوبات قانونية كبيرة إذا حاولوا استبدال بايدن بمرشح آخر في المرحلة الحالية.

في وقت سابق، كتب موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين ديمقراطيين من المستوى الرفيع، أن بايدن سيضطر إلى الانسحاب من السباق الرئاسي نهاية هذا الأسبوع.

ويتحدث السياسيون ووسائل الإعلام الأمريكية بشكل متزايد، عن إمكانية استبدال ترشيح بايدن بمرشح آخر، وتعتبر نائبة الرئيس كامالا هاريس الأكثر احتمالا لأن تصبح مرشحة الديمقراطيين.