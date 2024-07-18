نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامز جلال يحلق شعره بالكامل.. ويعلق: وفر حق المزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان رامز جلال، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يقوم بحلاقة شعره بالكامل.

وأرفق بالفيديو تعليقا:"جز وخليك حنين ووفر حق المزين".

آخر أعمال رامز جلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال، هو تقديمه لبرنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

آخر أعمال رامز جلال في السينما

والجدير بالذكر أن فيلم "أخي فوق الشجرة"، هو آخر أعمال الفنان رامز جلال في السينما، والذي تم عرضه العام الماضي 2023.

أبطال وصناع فيلم "أخي فوق الشجرة"

وشارك في بطولة فيلم "أخي فوق الشجرة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رامز جلال، تارا عماد، نسرين طافش، بيومي فؤاد، حمدى الميرغنى، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.