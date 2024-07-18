 رشا رزق تحيي حفل تكريم فيروز في مارسيليا مع أوركسترا مزيكا

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد أوركسترا مزيكا لإحياء حفل تكريم جارة القمر فيروز في مدينة مارسيليا الفرنسية مساء السبت المقبل، مع المطربة السورية رشا رزق.

تفاصيل حفل رشا رزق

وتعيد رشا رزق إحياء أشهر أغنيات النجمة اللبنانية فيروز بشكل موسيقي أوركسترالي تحت قيادة المايسترو أمل القرمازي، أول مايسترو عربية في فرنسا، وتقدم مع الأوركسترا أكثر من 15 أغنية للسيدة فيروز بتوزيعات أوركسترالية جديدة، بما في ذلك أغان نادرة مثل "البوسطة".



ويأتي هذا الحفل بعد تقديم الدولة الفرنسية لدعوة رسمية لفريق أوركسترا مزيكا لإحيائه في يوم تكريمي استثنائي بحضور شخصيات عامة فرنسية وعربية وممثلين عن السفارات الدولية في مارسيليا على منصة مسرح خاص بني خصيصا على البحر في الهراء الطلق، في مستهل انطلاق حفلات صيف مارسيليا في فرنسا.



كما يعد هذا الحفل رابع حفلات "فيروزيات" التي تقدمها أوركسترا مزيكا تكريما لأغنيات فيروز في فرنسا، ولكن هذه المرة تشاركهم المسرح لأول مرة المطربة السورية رشا رزق في أداء بعض أغاني فيروز، كما يعقب الحفل النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر حفلات اوركسترا مزيكا في باريس مع الفنان اللبناني رامي عياش.

نبذة عن اوركسترا مزيكا

وتمتد رحلة اوركسترا مزيكا الموسيقية لقرابة ست سنوات، وتعد أول أوركسترا عربية في أوروبا وتعيد إحياء الموسيقى العربية بمعايير عالمية واستقطاب الجماهير العربية والأوروبية على حد سواء، ووضع حجر أساسها شادي حاكمة، الحاصل على الدكتوراه في الكيمياء، والمايسترو أمل القرمازي، وهي عازفة كمان ومؤلفة موسيقية حاصلة على الدكتوراه من جامعة السوربون، كما تعمل مستشارة أولى لعدة جامعات أمريكية ولمؤسسة الفيلهارموني في باريس.