نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الألومنيوم ببطولة كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الألومنيوم في كأس مصر.
وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الغد ضد الألومنيوم كالتالي:-
حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف
الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - أحمد عابدين
الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله
الهجوم: طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبو علي