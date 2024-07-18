عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الألومنيوم ببطولة كأس مصر

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الألومنيوم في كأس مصر.

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امير السيد

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