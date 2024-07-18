الرياضة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الألومنيوم ببطولة كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام الألومنيوم في كأس مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الغد ضد الألومنيوم كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - أحمد عابدين

الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله

الهجوم: طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبو علي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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