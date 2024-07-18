نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر يونايتد يتفوق علي ريال مدريد ويضم الفرنسي ليني يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صفقة انتقال المدافع الفرنسي ليني يورو في الأنتقالات الصيفية الجارية.

وأنضم يورو إلي صفوف المان يونايتد قادمًا من ليل الفرنسي، بمقابل 62 مليون جنية أسترليني بالإضافة إلي بعض الأمتيازات.

وخضع اللاعب الفرنسي صباح اليوم للفحص الطبي، ثم وقع علي عقود أنتقاله إلي الفريق الإنجليزي حتي يونيو 2029.

مانشستر يونايتد يضم ليني يورو

وتحدث ليني يورو للموقع الرسمي للمان يونايتد قائلًا " أعرف تاريخ اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد وأشعر أنه يمكن أن يكون المكان المثالي للوصول إلى إمكاناتي وتحقيق طموحاتي".

وأضاف "منذ محادثاتي الأولى مع النادي، وضعوا خطة واضحة لكيفية التطور كجزء من هذا المشروع المثير، وأظهروا الكثير من الاهتمام لي ولعائلتي،إنه لشرف لا يصدق التوقيع لنادي بمكانة مانشستر يونايتد".

والجدير بالذكر أن ليني يورو كان محط انظار العديد من الأندية الأوروبية لضمه في الميركاتو الحالي وعلي رأسهم ريال مدريد.

وشارك المدافع البالغ من العمر 19 عام مع فريقه السابق ليل الموسم الماضي، في 32 مباراة أحرز خلالهم هدفين، ولم يصنع أي هدف.

