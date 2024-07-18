نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاق على طريقة الأميرات..الشيخة مهرة لزوجها: أنت طالق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلاق على طريقة الأميرات..الشيخة مهرة آل راشد لزوجها: أنت طالق، أعلنت الشيخة مهرة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلاقها من زوجها مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وذلك عبر منشور على حسابها الشخصي على "انستجرام".

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي تفاصيل طلاق الشيخة مهرة آل راشد بعدما تصدرت محركات البحث في مصر والعالم العربي، بعدما أعلنت طلاقها من زوجها بطريقة غريبة.

الشيخة مهرة

سبب طلاق الشيخة مهرة

لم تصرّح الشيخة مهرة صراحةً بسببه، لكنّ رسالتها على "انستجرام" تشير إلى انشغال زوجها الدائم عنها، مما أشعرها بالفراغ والوحدة، "بما أنك مشغول برفاق آخرين، فأنا أعلن طلاقنا، أنا أُطلقك، انت طالق طالق طالق.. زوجتك السابقة"، كما أنها حذفت جميع الصور التي جمعتها بزوجها.

أعلنت الشيخة مهرة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طلاقها من زوجها مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، وذلك عبر منشور على حسابها الشخصي على "انستجرام".

سبب الطلاق:

لم تصرّح الشيخة مهرة صراحةً بسببه، لكنّ رسالتها على "انستجرام" تشير إلى انشغال زوجها الدائم عنها، مما أشعرها بالفراغ والوحدة، "بما أنك مشغول برفاق آخرين، فأنا أعلن طلاقنا، أنا أُطلقك، انت طالق طالق طالق.. زوجتك السابقة"، كما أنها حذفت جميع الصور التي جمعتها بزوجها.

تفاصيل الزواج:

تزوجت الشيخة مهرة من الشيخ مانع في يونيو 2023، وأقيم حفل زفاف فخم في قاعة سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.

أنجبت الشيخة مهرة ابنتها الأولى من الشيخ مانع في 5 مايو 2024، وأسمتها "مهرة".

الشيخة مهرة

من هي الشيخة مهرة؟