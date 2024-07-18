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أحمد جودة - القاهرة - نجح أدهم أحمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروكسي، في إحراز الهدف الثاني لفريقه في شباك الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

أدهم أحمد يحرز الهدف الثاني لبروكسي في شباك الزمالك

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك، عن طريق مهاب ياسر في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تسديدة أرضية على حدود منطقة الجزاء.

فيما جاء الهدف الثاني لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للقاء، عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، بصناعة من مصطفى شلبي.

بينما نجح ناصر ماهر من إحراز الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول للمباراة.

وتمكن حسام عادل من إحراز الهدف الأول هدف تقليص الفارق لصالح بروكسي، في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ركلة جزاء.

ونجح أدهم أحمد في إحراز الهدف الثاني لبروكسي في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للقاء، بتسديدة قوية سكنت شباك محمد صبحي.