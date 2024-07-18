نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوضح موقفه من تذاكر القمة بعد انسحاب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، إن الأهلي لا يزال ينتظر رد رابطة الأندية المحترفة، بخصوص الخطاب الذي تم إرساله إليها بتاريخ 3-7-2024، والذي تضمن كافة الخسائر التي تكبدها النادي جراء عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة.

الأهلي يوضح موقفه من تذاكر مباراة القمة

ومن بين هذه الخسائر المتنوعة ما لحق بجماهير طرفي اللقاء التي قامت بشراء تذاكر المباراة. وفي ذات الوقت تواصل النادي أيضًا مع شركة «تذكرتي» بهذا الخصوص.

ويجرى حاليًّا تسوية الأمر ماليًّا لاستعادة حقوق الجماهير. لكن في كل الأحوال وبعيدًا عن أي تسويات فإن النادي الأهلي لن يتراجع عن رد المبالغ المالية إلى جماهيره التي قامت بشراء التذاكر، وبالشكل الذي يؤكد على تقدير النادي لتضحيات جماهيره.