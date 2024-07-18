نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كيف احتفى إمام عاشور بمرور سنة على إنضمامه لصفوف الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، بمرور عام على انضمامه لصفوف المارد الأحمر، قادمًا من فريق ميتلاند الدنماركي، يوم 18 يوليو 2023 لمدة 5 مواسم.

ونشر إمام عاشور صور له بقميص النادي الأهلي وهو يحمل البطولات، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب عليها: "مرت سنة كنت محظوظ خلالها بالتواجد مع أفضل نادي في إفريقيا وافضل جمهور".

واضاف: "حققت بطولات واحرزت أهداف وساعدت زملائي وساعدوني على التألق".

واختتم: "سنة أولى أهلي.. وعقبال كل السنين الجاية وسأظل مدينا للنادي الأهلي وجمهوره العظيم".

وكانت قد احتفت الصفحات الرسمية لـ الأهلي عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورًا من رحلة امام عاشور مع الأهلي وعلّقت عليها: One year of