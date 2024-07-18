الشركة المتحدة تعين محمود التوني رئيسا لقطاع التنفيذ والتشغيل بالمجموعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 11:26 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الإعلامي محمود التوني رئيساً لقطاع التنفيذ والتشغيل للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتعبر التوني من الكوادر المهنية الهامة والمؤثرة في العمل التليفزوني في مصر والمنطقة العربية حيث يمتلك أكثر 25 عام من الخبرة في إدارة ورئاسة العديد من المؤسسات الإعلامية بدأها بالعمل في التليفزيون المصري ووكالات الأخبار العالمية وشركات الإنتاج والقنوات الخاصة.

يهدف قطاع التنفيذ والتشغيل إلي العمل علي استخدام كافة الإمكانات الكبيرة والهائلة للشركة اللمتحدة من استوديوهات ووكالات وعناصر بشرية متميزة لخلق ذراع تنفيذي قوي وسريع ومواكب للتطور والتكنولوجيا التي تشهدها صناعة الإعلام في العالم.