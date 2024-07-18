مانشستر سيتي يتعاقد مع البرازيلي سافينيو
أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، تعاقده مع الجناح البرازيلي سافينيو، للانضمام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل.
وذكر مانشستر سيتي في بيان اليوم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن صفقة التعاقد مع سافينيو تمتد لخمس سنوات.
ولعب سافينيو (20 عاما) الموسم الماضي معارا من نادي تروا الفرنسي إلى نادي جيرونا الإسباني، وسجل تسعة أهداف في 37 مباراة بالدوري الإسباني.
وخاض اللاعب البرازيلي سبع مباريات مع منتخب بلاده، وسجل هدفه الدولي الأول في (29) يونيو الماضي أمام باراغواي في بطولة كوبا أمريكا.
وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، ومن المقرر أن يبدأ مشواره الموسم المقبل في رحلته للدفاع عن اللقب، بمواجهة تشيلسي يوم 18 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.
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