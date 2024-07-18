أخبار اليمن : شهداء وجرحى في قصف صهيوني جديد على غزة

شهداء وجرحى في قصف صهيوني جديد على غزة
استشهد ستة مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف العدو الصهيوني على عدة مناطق في قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية وطبية إن أربعة مواطنين استشهدوا إثر استهداف العدو تجمع مواطنين في محيط مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة، بينما استشهد مواطن جراء استهداف طيران العدو الصهيوني منزلا بجوار مسجد الجولاني في حي التفاح، شرق المدينة.
كما استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرون في استهداف العدو منزلا لعائلة أبو عطيوي في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وتواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,848 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,459 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة لدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمنشآت.
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