أخبار اليمن : ضبط 812 مخالفة تموينية في صنعاء

ضبط 812 مخالفة تموينية في صنعاءضبط مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء، 812 مخالفة تموينية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المكتب، أنه تم ضبط تلك المخالفات خلال التفتيش الميداني للجان الرقابية على أكثر من عشرة آلاف و869 منشأة ومحلاً تجارياً، في مركز ومديريات المحافظة.

وبينت أن المخالفات توزعت على عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، رفض تفتيش، سلع تالفة ومنتهية الصلاحية، عدم إشهار قائمة الأسعار، رفع سعر، عد الالتزام بالاشتراطات الصحية، عدم وجود سجل تجاري، نقص وزن في الخبز ، عدم البيع بالميزان، تلاعب بالميزان ونقص العبوات والأوزان.

وذكرت الإحصائية أن التعاميم الصادرة والموزعة ،خلال الفترة بلغت 440 تعميما و739 محضر ضبط.. مشيرة إلى التزام 9 آلاف و690 منشأة تجارية بالضوابط والاشتراطات التجارية والتعاميم الصادرة عن المكتب.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة، فهد الغرباني، أنه تم البت في 83 مخالفة، منها 70 مخالفة سابقة، و10 مخالفات حالية.. مبيناً أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها إغلاق أربعة محلات تجارية، وإحالة 28 قضية إلى النيابة.

وذكر أن الغرامات المالية، خلال مارس الماضي، بلغت ثمانية ملايين و263 ألفاً و410 ريالات.

وأكد استمرار الحملات الميدانية الدورية للرقابة على الأسواق والمنشآت والمحلات التجارية والمخابز والأفران بهدف ضبط المخالفات ، مشيراً إلى أهمية تعاون السلطات المحلية في المديريات لتعزيز جهود فرق الرقابة الميدانية في ضبط المخالفين بما يكفل حماية المستهلك، وتحقيق استقرار سعري في الأسواق.

فيما أكد نائب مدير المكتب الصناعة، عزيز الخولاني، أنه تمت إحالة 28 مخالفة إلى النيابة، والبت في 423 مخالفة سابقة و45 مخالفة حالية.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع المكتب والإبلاغ عن أي مخالفات من قبل التجار على الرقم المجاني"174".