خاص - دوت الخليج الرياضي يكشف موقف ليفربول من اهتمام برشلونة بضم نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - أبدت إدارة نادي برشلونة الإسباني، رغبتها في ضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الهجوم في الموسم القادم.

وترغب إدارة العملاق الكتالوني في تدعيم صفوف الفريق بشكل كبير، خاصة في ظل اقتراب رحيل العديد من لاعبي الفريق بسبب الأزمة المالية التي تضرب البلوجرانا.

- دوت الخليج الرياضي يكشف موقف ليفربول من رحيل دياز

وكانت الإدارة الإسبانية، ترغب بقوة في ضم النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الصحفي الموثوق جيمس بيرس، والمختص بأخبار نادي ليفربول في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" يوجد اهتمام كبير دون برشلونة لضم لويس دياز بالفعل هذا الصيف".

وأختتم:" رغم اهتمام البارسا الكبير، إلا أن نجاح هذه الصفقة سيكون صعب بسبب عدن قدرة البلوجرانا على تحمل قيمة الصفقة أو راتب اللاعب الضخم".

