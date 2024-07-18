نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة بروكسي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بروكسي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

عودة فتوح لـ تشكيل الزمالك أمام بروكسي

حراسة المرمى: محمد صبحي

محمد صبحي خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح

عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – أحمد فتوح خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد

نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – مهاب ياسر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد صلاح ذكي وناصر منسي.