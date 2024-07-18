نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كروس يكشف عن أكثر شخص قدم له العون في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث توني كروس نجم منتخب ألمانيا وريال مدريد المعتزل، عن مسيرته بالنادي الملكي والأشخاص الذين كانوا معه منذ الدقيقة الأولى عندما انتقل.

اعتزل نجم منتخب ألمانيا بسن الـ٣٤، بعد مسيرة حافلة بالالقاب حقق فيها ٣١ لقبًا مع مختلف الأندية التي لعب لها.

حقق ١٠ ألقاب مع بايرن ميونيخ، ثم مع ريال مدريد تمكن من إحراز ٢١ لقبًا، مع كأس العالم لمنتخب ألمانيا.

كروس يكشف عن أكثر شخص ساعده في مسيرته مع ريال مدريد

قال توني كروس في تصريحات صحفية بأن أكثر شخص ساعده في مسيرته مع الملكي، كان نجم منتخب البرازيل كاسيمرو.

تابع كلامه قائلًا: “لا أستطيع نسيان دور كل من كريستيانو رونالدو ومودريتش وسيرجو راموس، لكن كاسيمرو شيء مختلف”.

أتم حديثه قائلًا إن هناك أشخاص ولحظات لا تنسى، سيكون من الجحود عدم الحديث عنها أو دورهم.